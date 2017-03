Per il rapper pugliese Mike P esordio discografico con ‘Nuovi colori’. Fuori singolo e videoclip

Mike P (all’anagrafe Michele Panza) debutta sul mercato discografico con il singolo Nuovi colori, che segna non solo l’avvio di un percorso musicale ma anche una nuova stagione personale. Nato a Bari nel 1998, Mike vive un’infanzia tra alti e bassi, in una situazione familiare delicata; eppure ad accompagnare il rapper, fin da bambino, ci sono il sorriso e la passione per la musica.

Nuovi Colori arriva in questo inizio anno con la produzione internazionale di Walter Suray e del rapper Marmo che hanno deciso di credere nell’esordio di questo nuovo artista sulle scene. E la giovane promessa del rap italiano si presenta al pubblico raccontando il malessere vissuto all’interno della sua famiglia dopo l’arresto di suo padre. Il singolo è il primo passo di un viaggio musicale che nel 2017 promette novità.