In radio il nuovo singolo di Fabri Fibra, ‘Fenomeno’. E il video sfiora 150mila views in poche ore

Fabri Fibra riannoda i fili con passato e torna in radio. Prova ad essere un fenomeno / Tutti quanti chiedono un fenomeno: questi i versi de La Cosa Più Facile, brano del 2003 pubblicato nel 2004 all’interno di un disco firmato con il gruppo Uomini Di Mare. E proprio quell’album – uscito come La Cosa Più Facile – avrebbe dovuto intitolarsi Fenomeno. Da qui riparte il rapper, che venerdì 3 marzo pubblica il singolo Fenomeno primo estratto dal prossimo progetto omonimo.

Dallo stesso giorno è in rete anche il videoclip ufficiale che a poche ore dalla messa online conta quasi 150mila visualizzazioni su YouTube. In fondo web e social hanno portato alla ribalta il concetto di fenomenologia: volenti o nolenti, siamo immersi in un contesto che può trasformare il più anonimo degli utenti in fenomeno in rete. Se ieri, Fibra che Ti convincono che sei un fenomeno / se ti vesti come un fenomeno oggi basta ancora meno e l’artista ha nuove cose da raccontare.