Grido, dalla periferia alla città e ritorno: «Nei miei ‘Segnali di fumo’ il messaggio per una società al bivio». Intervista e foto

Di pelli ne ha cambiate almeno un paio nel corso della sua carriera e in questo 2017 Grido torna con un progetto che racconta l’ennesimo volto di un artista cui non piace essere imbrigliato in un solo genere. Lasciato da parte lo pseudonimo Weedo, Luca Aleotti pubblica Segnali di fumo e si riappropria di quel nome d’arte con cui è cresciuto e che è parte di lui fin da ragazzino.

In uscita venerdì 3 marzo su produzione di Willy L’Orbo e distribuzione Sony Music, l’album è un ricco viaggio sensorial-sonoro nel mondo di Grido, il quale contamina la matrice rap con suoni che spaziano dal reggae all’elettronica, dal pop moderno alla canzone milanese in stile Cochi e Renato. Al centro dei testi emerge un racconto personale che attinge all’autobiografismo per farne storie comuni in cui ritrovare vizi e virtù del mondo attorno a noi.

La rotta da percorrere si muove tutta lungo la strada dalla periferia alla città e ritorno, con al centro quella Milano che profuma di scoperta, di novità, di avventura, di successo ma anche di una fama in cui è facile fare sbagli. Da lì, il percorso a ritroso, che non significa tornare sui propri passi ma riscoprire una bellezza fuori dall’occhio del ciclone grazie alla famiglia, all’amore e a un figlio.

Qual è il messaggio che inviano i tuoi Segnali di fumo?

Sono tanti i messaggi di questi segnali ma alla base c’è quello di cercare di lasciare un segno in questo mondo, qualunque cosa si faccia. Quello che dico è: sfrutta il tuo tempo per fare quello che ti piace davvero, che ti rende orgoglioso e non solo ti porti un guadagno o ti faccia prevaricare sugli altri come insegna la società di oggi. Torniamo a essere meno anaffettivi, meno connessi virtualmente e più come persone; internet è un mezzo fantastico, ma dipende dall’utilizzo che se ne fa e vedo il mondo a un punto di svolta.

In che senso?

Forse perché mi sento io così in questo momento ma secondo me la società è nel momento Now or Never, siamo al bivio per cui o re-impariamo a essere umani o veramente la prospettiva distopica che vedo, anche per mio figlio, non mi piace. Non so se il fatto di essere diventato padre mi ha migliorato o maturato, al massimo la mia sindrome di Peter Pan si è trasformata in sindrome da Peter Papà: non mi sento più saggio ma riconosco che la paternità e l’aver lasciato i Gemelli Diversi abbiano lasciato un grande segno. Tutto questo è, poi, finito nel disco di cui sono davvero contento: è autentico e conosco tutto il percorso di vita che mi ha portato qui.

Un percorso che è passato attraverso un abbandono artistico prima e un cambio di nome d’arte poi. Ora torni a essere Grido, come mai?

Quel passaggio di nome, in realtà, è stata – anche un po’ banalmente – una scelta per far sì che quello che stavo facendo in quel momento non fosse “googlabile” con Grido, è stata una strategia decisa con Newtopia in relazione alla rivoluzione che stava nascendo. Mi sono poi accorto che questo, da parte della mia fanbase, era stato visto come una mancanza di rispetto o per rinnegare quello che avevo fatto; questo mi ha stupito, forse non ero stato chiaro io. Non è mai stato così, anzi tutto quel flame era proprio per dare nuovo lustro a ciò che avevo fatto. Ora, quando mi sono seduto a ragionare sul nuovo disco, ho pensato che le cose dovevano esser fare per bene, a partire dal nome; non volevo che questo progetto fosse visto come un rinnegare quello che avevo fatto con i Gemelli DiVersi. Per il mio fan dal giorno zero sono ancora Grido e lo sono sempre stato; per questo ho preso Weedo, una costola impazzita di me, e l’ho riassorbito.

Nel disco ci sono ben sedici tracce, un numero importante rispetto alla media degli album di oggi: il confronto con i tanti artisti con cui hai collaborato ha alimentato la scrittura?

Sicuramente il confronto ha alimentato la creatività e le idee. A dire il vero io sono andato da tutti gli altri già con una traccia pensata o una linea per i ritornelli, però ovviamente lavorando insieme loro hanno portato a qualcosa cui io non avrei pensato. Oltretutto io ho chiuso più di quaranta tracce, da cui ne ho poi selezionate trenta e da lì, scremando, fino alla tracklist definitiva cercando di eliminare certe ripetizioni, nei temi e nelle rime. Mi sono tenuto da parte alcune chicche: non si sa mai ci possa essere un repack.

Ad anticipare Segnali di fumo è stato il singolo Abbiamo vinto noi feat. Danti, una sorta di affermazione, di urlo che sale dallo stomaco, dei traguardi personali raggiunti. In un mondo che enfatizza l’omologazione, essere diversi non è necessariamente sinonimo di perdente, quanto di anticonformista e Grido rivendica il coraggio di esserlo anche di fronte alla disapprovazione esterna.

Ne deriva che il concept del disco stia anzitutto nella voglia di comunicare, agli altri e con gli altri, recuperando l’essenza della musica come onda che si diffonde nell’aria proprio come i segnali di fumo dei nativi americani. Il loro spirito di libertà, saggezza, coraggio e il senso di civiltà più autentico si ritrovano come messaggi anche nei testi di Grido secondo il mantra Forte come un orso, abile come un lupo, attento come un’aquila che ricorre nell’artwork. Così, dal singolo alla società, la riflessione si snoda tracciando un ritratto dal quale l’Italia esce con un ritratto spudorato, schietto, senza mezzi termini e con tutte le contraddizioni che, in fondo, la rendono unica.



A essere precisi, poi, quei Segnali di fumo assumono anche un’altra connotazione – ben più concreta – nella traccia che dà titolo all’album (e si tratta di una scelta emblematica); il brano è, infatti, una dichiarazione a favore della legalizzazione della marijuana e con la sua atmosfera allegra ricorda immediatamente la hit super vincente Maria Salvador del fratello Ax.

A condire il disco si aggiungano, infine, ironia quanto basta e un pizzico di autoironia dai tratti anche strafottenti: è con questo sguardo che Grido fa una parodia dei cliché dei rapper che si prendono troppo sul serio e sono abituati a sputare sentenze. Anche su di loro, su chi li voleva “fuori dai giochi”, si afferma bruciante la rivincita dei nerds. Grido è cresciuto, o forse no

Di seguito la tracklist di Segnali di fumo e le collaborazioni: 1. Veleno feat. Raige, 2. Vaffanculo feat. Marco Masini, 3. Abbiamo vinto noi feat. Danti, 4. Strade sbagliate feat. Chiara Grispo, 5. Segnali di fumo feat. Galup, 6. Gravità zero, 7. Blu feat. Caneda, 8. La rivincita dei nerds feat. Shade, 9. King Kong feat. Danti, 10. Occhi diversi feat. Tormento, 11. Gremilins feat. J-Ax, 12. Videogame, 13. L’Italia chiama, 14. Scemo scemo, 15. Peter Pan, 16. Non fa per me.