Mese di release per i Depeche Mode: ‘Where’s The Revolution’ in CD e vinile con remix, poi l’album ‘Spirit’

Mese denso di pubblicazioni per i Depeche Mode, che il 17 marzo rilasciano il nuovo album di inediti Spirit (Columbia Records), disponibile in versione standard (fisica e digitale) con dodici brani già in preordinabile negli store. Ma in attesa del disco, venerdì 3 marzo i pionieri dell’elettronica danno alle stampe in formato fisico il cd maxi-single con la traccia apripista del progetto in arrivo, Where’s The Revolution, e quattro remix della stessa. Dal 28 aprile, poi, viene rilasciato anche un doppio LP in speciale edizione con nove tremix di Where’s The Revolution.

Di seguito tutte le tracklists ufficiali: CD 5 tracce (dal 3 marzo): 1. Where’s The Revolution, 2. Where’s The Revolution (Ewan Pearson Remix), 3. Where’s The Revolution (Algiers Remix), 4. Where’s The Revolution (Terence Fixmer Remix), 5. Where’s The Revolution (Autolux Remix); DOPPIO LP 9 tracce (dal 28 aprile): LP 1 SIDE 1 1. Where’s The Revolution (Autolux Remix), 2. Where’s The Revolution (Pearson Sound Remix) / SIDE 2 1. Where’s The Revolution (Algiers Remix), 2. Where’s The Revolution (Simian Mobile Disco Remix), 3. Where’s The Revolution (Pearson Sound Beatless Remix); LP 2 SIDE 1 1. Where’s The Revolution (Simian Mobile Disco Dub), 2. Where’s The Revolution (Terence Fixmer Spatial mix) / SIDE 2 1. Where’s The Revolution (Patrice Bäumel Remix), 2. Where’s The Revolution (Ewan Pearson Kompromat Dub).

Eppure la vera attesa è tutta per il nuovo album, che Dave Gahan ha così introdotto: «Siamo estremamente orgogliosi di Spirit e non vediamo l’ora di farlo sentire a tutti. Con James Ford e il resto del team di produzione abbiamo realizzato un album che trovo davvero potente, tanto a livello di sound quanto a livello di messaggio». Anche per questo progetto, è prevista una succosa release che prevede innanzitutto una versione deluxe in doppio CD con un booklet di 28 pagine di foto e artwork esclusivi firmati da Anton Corbijn.

A questa versione aggiungono cinque remix realizzati da Depeche Mode, Matrixxman e Kurt Uenala dal titolo Jungle Spirit Mixes e un doppio vinile 180 g con l’album standard su 3 facciate più una serigrafia stampata sulla quarta facciata. Con queste credenziali Gahan & Co. partono per il Global Spirit Tour che toccherà 21 paesi europei a partire dalla Svezia per poi sbarcare in Nord e Sud America. Il calendario completo sul sito ufficiale depechemode.com.