‘Vivere e Rinascere Tour’: dall’11 aprile il nuovo spettacolo teatrale di Michele Zarrillo. Le prime date

Il nuovo album è uscito durante la settimana del Festival di Sanremo e Michele Zarrillo si prepara, ora, a partire con il suo Vivere e Rinascere Tour, al via da Napoli martedì 11 aprile. Lo show porta nei teatri italiani sia il recente progetto (Universal Music) sia il repertorio storico del musicista che sul palco si alterna tra pianoforte e chitarra per regalare i suoi brani più emozionanti.

«Vivere e Rinascere è un disco di inediti, ognuno con una propria caratteristica, un proprio percorso. – racconta Zarrillo – Canzoni d’amore, di storie che finiscono e nascono, come spesso accade e come spesso è capitato nel mio repertorio, è una mia caratteristica cantare l’amore. […] Il disco nasce dal lavoro di più di un anno, in cui ho riscoperto il piacere della scrittura, un lavoro di composizione, di ricerca di belle canzoni, con l’aiuto anche di altri autori. Anche più di come ho fatto nelle produzioni precedenti».

Queste le prime date del tour (produzione Color Sound): 8 aprile – Maiolati Spontini AN, Teatro Spontini; 11 aprile – Napoli, Teatro Diana; 20 aprile – Salerno, Teatro Augusteo; 21 aprile – Gallipoli, Teatro Italia; 28 aprile – Frosinone, Teatro Nestor; 29 aprile – Assisi, Teatro Lyrick; 3 maggio – Novara, Teatro Coccia; 5 maggio – Torino, Teatro Colosseo; 11 maggio – Milano, Teatro Nazionale; 13 maggio – Padova, Gran Teatro Geox; 18 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica.

Ad accompagnare Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) dal vivo durante il tour è una band formata da: Alessio Graziani (piano, tastiere e voce), Roberto Guarino (chitarra e voce), Ruggero Brunetti (chitarra), Roberto Gallinelli (basso), Maurizio Dei Lazzaretti (batteria) e Andrea De Luca (violino).