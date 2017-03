Kids’ Choice Awards 2017: Little Mix, Machine Gun Kelly e Camila Cabello confermati perfomer

Mentre sono aperte le votazioni per le categorie dei prossimi Kids’ Choice Awards, va arricchendosi la line up degli artisti che esibiranno sul palco del Galen Center di Los Angeles nella serata di sabato 11 marzo, in onda su Nickelodeon (Sky 605-606) il 17 marzo alle 20.30. Ultima presenza confermata è quella delle Little Mix, in nomination nella categoria Favorite Global Music Star: per loro un medley delle loro hit Shout Out to My Ex e Touch. La band al femminile si aggiunge, così, ai performer già annunciati Machine Gun Kelly e Camila Cabello, attesti con il singolo Bad Things.

Ma il super show condotto da John Cena vede un ricchissimo parterre con le star più amate dal pubblico più giovane; tra i tanti all’evento confermata la presenza di The Chainsmokers, Nick Cannon, Ellen DeGeneres, Chris Evans, Demi Lovato, Zoe Saldana e delle star delle serie tv più seguite della rete.