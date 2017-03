‘Hidden Singer Italia’: giovedì 2 marzo Federico Russo incontra J-Ax. Appuntamento su Nove alle 21:15

Dopo il debutto con Gigi D’Alessio, giovedì 2 marzo alle 21:15 su Nove va in onda il secondo appuntamento con Hidden Singer Italia, format NBC prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia. Protagonista assoluto è J-Ax, che si racconta tra carriera e vita privata dall’esperienza negli Articolo 31 al debutto solista fino al sodalizio artistico con Fedez. Tra gli ospiti della serata alcuni amici e colleghi del rapper, come Paolo Jannacci, Marco Travaglio e il fratello Grido.

A condurre la chiacchierata, come sempre, Federico Russo, cui spetta anche il compito di animare il rapporto tra Ax e i fan in studio anche attraverso giochi e sorprese. E il protagonista si mette anche in gioco in una “sfida al buio” di quattro manche nelle quali i fan devono riconoscere la sua voce in mezzo a quella di cinque fedeli imitatori; nell’ultima manche restano attive solo tre cabine: chi riconoscerà il “J-Ax originale”? I prossimi appuntamenti con Hidden Singer Italia saranno poi con Loredana Bertè (9 marzo), Gianna Nannini (16 marzo), Nek (23 marzo) e Arisa (30 marzo).