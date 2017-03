Francesca Monte è ‘Una cattiva ragazza’, il suo primo EP debutta nella Top5 di iTunes Hip Hop/Rap

Francesca Monte è tornata e questa volta non presenta solo un singolo – come i precedenti Stay del 2015 e Sveglia tutta la città del 2016 – ma un vero EP con cinque tracce. Il titolo? Non poteva che essere Una cattiva ragazza, dal brano omonimo pubblicato nello scorso marzo e contenuto in questo progetto insieme a Passi al Neon e a tre inediti: Non è mai facile feat. Matteo D’Acunto (ex Ape Ascape), Sono qui feat. Yao Apedo Aka B. Singer e Una bambola e i suoi guai.

Primo passo di un percorso in crescita, Una cattiva ragazza – The EP esprime in musica tutta la personalità della sua interprete che ha scelto di dare una forte impronta autobiografica a tutti i brani. Al centro la storia di una ragazza che guarda sempre avanti, attraversando mille difficoltà ma con la caparbietà di volercela fare anche dando prova di crudezza. In fondo per ogni mattone da mettere per costruire una vita, oggi, un po’ di cinismo non guasta senza, per questo, trascurare una certa sensibilità.

Come racconta anche la copertina, la giovane ex X-Factoriana è un’anima in bianco/nero, o meglio un’artista divisa enigmaticamente tra asprezze e fragilità messe in luce da brani con sonorità al di fuori dai canoni tradizionali del nostro Paese. Ecco, allora, la preponderanza dell’elettronica in una fusione di registrazioni in presa diretta e synth analogici.

E Francesca Monte si è cimentata in questo disco sia nelle vesti di autrice sia in quelle di compositrice, affiancata da di Antonio Senatore aka Senbeats alla produzione artistica e da Giampaolo Jack Parisi che ha curato l’arrangiamento della titletrack. Si tratta di un lavoro che apre le porte al prossimo progetto della Monte, già impegnata su nuovi brani in inglese.

L’EP Una cattiva ragazza può essere ascoltato che in radio ma anche in oltre mille Centri commerciali, GDO e Retail sparsi in tutta Italia, grazie alla collaborazione di Pillow Service, società di produzione audio/video milanese attiva nella promuovere e supportare gli artisti emergenti.