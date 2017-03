‘Un filo senza fine’: Paolo Vallesi riannoda il legame col passato e regala nuova musica. Fuori l’album

Sul palco del Teatro Ariston, durante la Serata Finale del Festival di Sanremo 2017, sono risuonate le note di un’intensa Pace, il brano che Paolo Vallesi e Amara hanno presentato alla commissione artistica della kermesse. Esclusi dalla gara, i due artisti hanno cantato in veste di ospiti il loro messaggio sonoro grazie all’invito di Carlo Conti, che li ha voluti per presentare un brano che meritava un pubblico ampio quanto quello di Rai 1.

Pace è il primo passo con cui Vallesi torna alla musica con un vero e proprio album: dopo un singolo (Il bello che c’è, Music Valley Records) seguito dall’EP Episodio 1 a fine 2015 e dal brano Estate 2016 (distr. Believe digital), l’11 febbraio 2017 è uscito Un filo senza fine. Disponibile negli store digitali e nei negozi, il progetto raccoglie trasversalmente tracce musicali di oggi e di ieri, con cinque inediti, tre brani storici riarrangiati con Orchestra Sinfonica e una cover di Ivano Fossati.

«Per me rappresenta un momento importante, un album che unisce lega il passato, il presente ed il futuro nel nome della pace e della musica», così dichiara Paolo che con Amara ha firmato proprio il brano Pace a siglare una sintonia artistica e personale che ha il sapore della ripartenza. Di seguito la tracklist di Un filo senza fine: 1. Pace, 2. Un filo senza fine, 3. In questo mondo, 4. Una notte in Italia, 5. La forza della vita, 6. Le persone inutili, 7. Grande, 8. I miei silenzi, 9. A guardarti divento, 10. Il mio pensiero, 11 Il mio amore.