Jarabe De Palo: dal 17 marzo l’album ‘50 Palos’, collaborazioni con Renga, Jovanotti, Noemi e Kekko

Nell’anno in cui Pau Donés raggiunge la soglia dei 50 e la sua band festeggia un ventennio di carriera, gli Jarabe De Palo pubblicano un album con cui celebrano questo doppio anniversario. Esce, infatti, il 17 marzo in Italia 50 Palos (Carosello Records), progetto discografico che in 2 CD contiene i pezzi più celebri degli Jarabe De Palo – da La Flaca a Depende – reinterpretati in versione piano, archi e voce.

«Di questi 50 anni, ne ho passati almeno 30 a stretto contatto con la musica, 20 dei quali a livello più o meno professionale. Sono nato musicista e sono tuttora musicista, dunque ho (e abbiamo) due compleanni da festeggiare. E dal momento che si festeggia, facciamolo con la musica!», dichiara Pau.

Nell’album sono presenti collaborazioni con Kekko Silvestre, Francesco Renga, Noemi e Lorenzo Jovanotti che hanno duettato con la band vestendo con la propria voce i nuovi arrangiamenti che presentano brani famosi in una veste più pura.

E dopo la release, gli Jarabe De Palo sono pronti per 50 Palos Tour, serie di concerti nei teatri oltreoceano (USA, Messico, Argentina, Perù, Cile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Porto Rico e Repubblica Dominicana). Il tour 2017 toccherà anche l’Europa, con date in Italia a luglio e agosto. Nell’attesa di ascoltarlo dal vivo il frontman dà alle stampe alla fine di aprile la sua autobiografia 50 Palos, edita in Italia da De Agostini.