Italian Sound: su Sky Arte appuntamento con la musica indipendente. Si parte con Decibel e Thegiornalisti

Da mercoledì 8 marzo alle 21:15 Sky Arte HD suona italiano. Al via, infatti, sei appuntamenti con Italian Sound, primo spazio tv dedicato alla musica indipendente in Italia che ne presenta e racconta i protagonisti. Eclettici, diversi per formazione ed età, al di fuori del mainstren, gli artisti indie ripercorrono la loro carriera e ne raccontano gli esordi, tra aneddoti e ricordi; ma oltre alle interviste, ogni episodio dà spazio alla esibizioni live inedite in esclusiva per Sky Arte.

Si parte l’8 marzo in prima serata con Decibel Next Generation, speciale dedicato alla reunion di Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio che, a oltre 20 anni di distanza, si sono ritrovati per un nuovo progetto discografico. L’album Noblesse Oblige è, infatti, atteso proprio a marzo 2017 seguito da un tour nei teatri.

Dopo il punk, arriva il rock melodico dei Thegiornalisti (protagonisti della puntata del 15 marzo) seguiti da Francesco Motta (22 marzo), Afterhours (29 marzo), Francesco Mandelli con Stefano Fresi (5 aprile) e Baustelle (12 aprile). Perché il viaggio nella musica non passa solo per la via maestra.