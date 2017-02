Vinicio Capossela in tour: al via nei teatri ‘Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi’. Le date

Parte il 27 febbraio da Torino il nuovo tour di Vinicio Capossela, che porta sul palco il suo ultimo progetto Canzoni della Cupa (La Cùpa/Warner Music) oltre a brani di repertorio legati dal fil rouge dell’Ombra. Dopo la data zero del 25 febbraio a Cascina, lo spettacolo Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi arriva nei principali teatri del Paese, dove ha già registrato diversi sold out in prevendita (Milano e Bologna).

E l’artista, via social, ha battezzato la nuova tournée con queste parole rivolte al pubblico «Cari tutti, oggi 1° febbraio inizia il mese in cui andremo a battezzare l’Ombra. Da oggi iniziamo a tenere un almanacco dell’Ombra. È una caccia alle ombre aperta a tutti! Ogni vostro spunto, citazione, ombrosa riflessione è gradita da condividere. Se volete scriveteci la vostra con un messaggio privato, ne faremo buon uso!».

Inaugurato il giorno in cui si festeggia Sant’Antonio Abate (17 gennaio), festività particolarmente amata dalle comunità contadine, il periodo dell’Ombra ha come colonna sonora Scorza di Mulo, nuovo estratto dal recente progetto discografico di Capossela. Il cantautore non nasconde l’entusiasmo di ripartire on stage e racconta così il tour che lo aspetta: «Da molti anni, nei tour che seguono l’uscita di un disco, mi sforzo di mettere in scena l’immaginario dell’opera. […] In questo prossimo tour l’Ombra è la materia sostanziale, esistenziale, scenica dello spettacolo. Si tratta di abituarci al buio e finire in una specie di ipnosi a metà tra veglia e sonno che faccia affiorare in noi le creature che ci abitano».

Di seguito le date del tour Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi (prodotto e organizzato da F&P Group): 27 febbraio – Torino; 28 febbraio – Milano, Teatro degli Arcimboldi sold out; 1 marzo – Bologna, Europauditorium sold out; 3 marzo – Padova, Gran Teatro Geox; 6 marzo – Lecce, Politeama Greco, 7 marzo – Bari,Teatro Team; 9 marzo – Catania, Teatro Metropolitan; 12 marzo – Reggio Calabria, Teatro Cilea; 13 marzo – Cosenza, Teatro Rendano; 15 marzo – Napoli, Teatro Augusteo; 18 marzo – Assisi, Teatro Lyrick; 19 marzo – Livorno, Teatro Goldoni; 21 marzo – Reggio Emilia, Teatro Valli; 23 marzo – Varese, Teatro Openjobmetis; 24 marzo – Udine, Nuovo Giovanni da Udine; 27 marzo – Trento, Auditorium Santa Chiara; 29 marzo – Novara, Teatro Coccia; 30 marzo – La Spezia, Teatro Civico; 2 aprile – Firenze, Teatro Verdi; 4 aprile – Parma, Teatro Regio; 5 aprile – Ancona, Teatro delle Muse; 10 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica. I biglietti sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti di prevendita abituali.