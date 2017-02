Per Gigi D’Alessio un compleanno in musica: fuori l’album ‘24.02.1967’, al via l’instore tour

Gigi D’Alessio ha scelto di festeggiare i suoi primi 50 anni regalando al proprio pubblico, la sua famiglia allargata, il nuovo album, che fin dal titolo celebra il compleanno. “24.02.1967” (GGD Edizioni srl/Sony Music) è uscito, infatti, venerdì 24 febbraio e raccoglie undici tracce che raccontano un ampio spettro di sentimenti e storie, più o meno personali. Su tutti aleggia quella serenità che che solo la maturità può far godere a pieno.

Il disco contiene il brano presentato a Sanremo 2017, La prima stella, la versione in 5/4 de L’Immensità di Don Backy cantata all’Ariston durante la serata delle cover e un omaggio alla canzone napoletana con Pecché. Questa la tracklist completa: 1.T’innamori e poi, 2. Benvenuto amore, 3. Ciao, 4. No, 5. La prima stella, 6. L’immensità, 7. Mi chica bomba, 8. Sei, 9. Emozione senza fine, 10. L’estate con te, 11. Pecché.

A partire da venerdì 10 marzo D’Alessio incontra i fan in occasione di un ricco instore tour i cui primi appuntamenti sono: MARZO 10 marzo – Napoli (CC Porte di Napoli, ore 17.30); 11 marzo – Pontecagnano Faiano (CC Maximall, ore 17.30); 12 marzo – Benevento (CC Buonvento, ore 15.30); 16 marzo – Nola (CC Vulcano Buono, ore 18); 17 marzo – Cagliari (CC Auchan Santa Gilla, ore 17); 18 marzo – Roma (Discoteca Laziale, ore 16); 19 marzo – Reggio Calabria (CC Porto Bolaro, ore 17); 30 marzo – Novate Milanese (MediaWorld c/o CC Metropoli, ore 17.30); 31 marzo – Torino (CC Parco Dora, ore 17);

APRILE 1 aprile – Stezzano ( MediaWorld c/o CC Le Due Torri, ore 17); 2 aprile – Marcon (CC Valecenter, ore 16); 7 aprile – Località Roccella (CC Forum, ore 17); 8 aprile – Ragusa (CC Ibleo, ore 17.30); 9 aprile – Misterbianco (CC Centro Sicilia, ore 17). Nel frattempo Gigi si cimenta nel ruolo di “ambasciator-conduttore” di Made in Sud, in onda su Rai 2 a partire da mercoledì 8 marzo.