Esce il 31 marzo ‘Il gelato dopo il mare’, nuovo album di Renzo Rubino. Ad aprile il tour instore

Sono trascorsi ormai tre anni dal precedente album Secondo Rubino (2014) e finalmente Renzo Rubino torna a farsi ascoltare con un nuovo progetto dal titolo Il gelato dopo il mare in uscita il 31 marzo 2017 per Warner Music Italia. Quarto disco dell’artista, nelle sue tracce trova conferma lo spirito innovativo e anticonformista con cui il giovane cantautore si è fatto conoscere; la dimensione musicale fatta di contrasti fa da sfondo a storie personali intrise di letterarietà.

«Il gelato dopo il mare è rallentare, è prendersi tempo, è mio nonno Lino che si divora un gelato in copertina con la stessa voracità irresponsabile dei bambini – racconta Rubino – È il mio disco di ritorno. Solido come i pensieri che hanno il tempo di sedimentarsi. Incontenibile come il mio desiderio più grande: condividerlo con i vecchi e i nuovi fan». Renzo promette anche un instore tour per presentare l’album a partire da aprile; le date dovrebbero essere comunicate entro breve.