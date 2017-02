Arezzo Wave Festival: Sangiorgi, Servillo, Modena City Ramblers e Petra Magoni testimonial. Iscrizioni

Viene prorogato fino al 7 marzo il termine per iscriversi ad Arezzo Wave Love Festival, la manifestazione da oltre 30 anni scova band di talento in Italia e che per la prima volta quest’anno approda a Milano (23 e 24 giugno). A far sentire la propria voce nelle vesti di testimonial d’eccezione ci sono Giuliano Sangiorgi, Peppe Servillo, Modena City Ramblers e Petra Magoni: sono loro i primi a metterci la faccia, diventando testimonial del 2017.

L’iniziativa si avvale per questa nuova edizione dell’apporto di Doc Servizi, cooperativa dei professionisti dello spettacolo che conta 6.000 soci al lavoro per sostenere e tutelare l’attività professionale e amatoriale di tutti i musicisti. All’associazione il compito di organizzare la finale a Milano, a partire dalla Festa della Musica del 21 giugno, e di allestire tutti i servizi necessari insieme a KeepOn Live e Freecom. Per tutte le band l’iscrizione è, come sempre, gratuita; info al sito dedicato arezzowave.com.