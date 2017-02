Questioni di famiglia: dal 26 febbraio su MTV il docureality in sei puntate ‘The Happiness Family’

Quando si dice una famiglia felice. Alla base del noto brand di abbigliamento e accessori Happiness c’è, infatti, proprio un nucleo familiare, padre-figlio-nuora, che ha fatto della creatività il proprio stile di vita, oltre che un’azienda che in dieci anni ha raggiunto i cinque continenti. Era il 2007 quando Michael Scarpellini, il padre Yuri e la moglie Eiman Hamza iniziano a stampare t-shirt dal mood moderno e ironico; da allora sono arrivate linee di moda complete e store in tutto il mondo.

La loro storia imprenditoriale e personale arriva su MTV (in esclusiva su Sky, canale 133) in un docureality dal titolo The Happiness Family in onda dal 26 febbraio alle 22:50. Sei puntate per altrettante domeniche sera per raccontare il mondo di questo trio di successo partito da Rimini e sbarcato a Los Angelese per amore e lavoro; nei vari episodi Michael, Yuri ed Eiman raccontano la propria vita e le dinamiche aziendali, insieme a un nutrito staff che comprende anche Dunia Hamza e May, sorelle dell’art director.

Come in ogni famiglia che si rispetti, non mancano i confronti accesi e i bisticci ma neppure l’amore condiviso per il figlioletto Zeyd già contagiato dagli stilosissimi genitori. E la filosofia Only Good Vibes del brand si afferma da Rimini a Los Angeles, passando per Dubai, Parigi e Berlino. Appuntamento, allora, con The Happines Family (produzione Bananas) ogni domenica in seconda serata.