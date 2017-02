Mini live di Ed Sheeran a Milano, come partecipare. E ‘Shape Of You’ supera i 200mila stream giornalieri

Arriva in un sabato di sole la notizia che mobilita la già scalpitante fanbase italiana di Ed Sheeran, che venerdì 3 marzo pubblica l’attesissimo album ÷ (divide) per Warner Music. I tre brani che hanno anticipato il disco sono diventati virali, superando ogni ogni record; ultimo in ordine di tempo è per Shape Of You, che nella giornata di venerdì 24 febbraio ha superato i 204mila stream nelle 24 ore. E il cantautore che sta per presentare al mondo il progetto nato negli ultimi mesi è in arrivo in Italia per un doppio live (già SOLD OUT) al Pala Alpitour di Torino il 16 e 17 marzo.

Spotify 24 febbraio: Shape of you di @edsheeran ha superato ancora la soglia dei 200 mila streaming giornalieri: 204.513. pic.twitter.com/W7xSuWhuI1 — Musica e Tv 2.0 (@MusicTvOfficial) 25 febbraio 2017

Ma per chi non fosse riuscito ad accaparrarsi il biglietto, c’è ancora una speranza, anzi due. Mondadori, infatti, mette in palio una coppia di biglietti per assistere allo show torinese del 16 marzo e regala anche un mini live esclusivo il 12 marzo presso il Megastore di Piazza Duomo. Come fare per partecipare? Ve lo spieghiamo subito, premettendo che la partecipazione è ad estrazione quindi ci vuole fortuna!

Per prima cosa è necessario pre-acquistare l’album di Ed Sheeran – in cd o vinile – nei Mondadori Store che aderiscono all’iniziativa oppure sul sito mondadoristore.it (online sono valide le prenotazioni fino alle ore 12 dell’8 marzo). A questo punto l’acquirente può scoprire subito tramite istant win se ha vinto una coppia di pass per il live milanese presso il Megastore; i premi totali in palio sono 50 (100 persone totali hanno, dunque, accesso all’esibizione).

In secondo luogo, che si abbia vinto il pass o meno, colui che ha ordinato il disco partecipa all’estrazione finale di una coppia di biglietti per il concerto a Torino del 16 marzo. Attenzione: per accedere al contest occorre conservare il codice univoco che viene comunicato al momento dell’ordine, sia online sia in negozio. Tutte le informazioni al link edsheerandividemondadoristore.it e nel regolamento ufficiale. Buona fortuna!