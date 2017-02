È ‘Súbeme la radio’ il nuovo singolo di Enrique Iglesias. Con lui anche Descember Bueno, Zion & Lennox

Con un po’ di anticipo sull’estate – la stagione che fa rima con le sue hit – Enrique Iglesias torna con il nuovo singolo Súbeme la radio che vede la produzione di Carlos Paucar e la collaborazione di Descember Bueno, Zion & Lennox. «Lavorare con Enrique è un’esperienza intensa perché cerchiamo sempre di migliorarci, di fare un passo in avanti», raccconta Descemer e gli fanno eco Zion & Lennox: «È un grande onore essere stati invitati a partecipare a questa canzone. Siamo orgogliosi di essere parte di questa nuova, mega-hit mondiale […] e non abbiamo alcun dubbio che questa canzone sarà un successo».

Accompagna il brano un videoclip girato a Cuba, dove la star latina si è recata per la prima volta scegliendo l’obiettivo di Alejandro Pérez per la regia. La lavorazione della clip ha congestionato le strade de L’Avana, facendo diventare virale l’evento. «Dopo aver realizzato diversi video con Alejandro Pérez, dopo aver collaborato così tante volte con il mio amico Descemer Bueno e dopo il successo di Bailando con Gente De Zona, non potevamo che proseguire in questo modo”, commenta Enrique.

In merito al video, Iglesias conclude così:«Sono sicuro che se Alejandro è riuscito a catturare la magia che abbiamo vissuto durante i due giorni di riprese, il video sarà in grado di travolgere tutti con quella gioia contagiosa che il pubblico ci ha trasmesso. È stato fantastico e ci siamo divertiti molto a realizzarlo». E allora buon divertimento, anche perché, in fondo, Enrique è sempre un bel vedere.