AirPlay Radio Settimanale: Gabbani vola al primo posto. In Top Ten Ferro, Samuel e Mannoia

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 08.2017 (dal 17 al 23 febbraio 2017): Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani supera Ed Sheeran – secondo con Shape Of You – e agguanta la prima posizione; terzo posto, invece, per All Night di Parov Stelar (terzo, +8). Secondo i dati EarOne stabile al quarto posto Il conforto di Tiziano Ferro e Carmen Consoli mentre guadagna una posizione ed entra in Top 5 Vedrai di Samuel seguito da Rockabye dei Clean Bandit (sesti, -3) e Che sia benedetta di Fiorella Mannoia (settima, -2). Completano la Top Ten I Feel It Coming di The Weeknd (ottavo, -1), Re-arrange dei Biffy Clyro (noni, +3) e Hell.o di Lenny (stabile in decima posizione). Le più alte nuove entrate sono: Cold dei Maroon 5 (30°), Heavy dei Linkin Park (78°) e It Ain’t Me di Kygo & Selena Gomez (88°). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].