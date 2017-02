‘Terra’: dal 3 marzo il nuovo album de Le Luci Della Centrale Elettrica. Le date instore e i prossimi live

Terra è il nuovo album de Le Luci Della Centrale Elettrica in uscita venerdì 3 marzo con la produzione artistica di Vasco Brondi e da Federico Dragogna. «È un disco etnico – ha scritto Brondi – ma di un’etnia immaginaria o per meglio dire ‘nuova’ che è quella italiana di adesso. Dove stanno assieme la musica balcanica e i tamburi africani, le melodie arabe e quelle popolari italiane, le distorsioni e i canti religiosi, storie di fughe e di ritorni».

Il disco raccoglie dieci tracce che narrano storie, o meglio scattano fotografie del presente in una sequenza segnata da visionarietà creativa; cultura e società, in un’evoluzione costante, fanno da trama testuale a un cantautorato che ha per casa il mondo. Le mille sfaccettature dell’oggi diventano, oltre che brani musicali, anche un libro, un diario di bordo distribuito con Terra nelle versioni cd e vinile.

Così Brondi presenta il progetto: «Oltre al disco, c’è il suo diario di lavorazione, si chiama La grandiosa autostrada dei ripensamenti, ed è un diario di viaggio e di divagazioni dell’anno e mezzo di scrittura e degli ultimi tre mesi di registrazioni in studio. È ambientato tra l’Adriatica e un’isola vulcanica, tra studi di registrazione seminterrati e paesi disabitati in alta montagna, tra la Pianura Padana, il Nord Africa e l’America.”

Questa la tracklist dell’album Terra: 1. A forma di fulmine, 2. Qui, 3. Coprifuoco, 4. Nel profondo Veneto, 5. Waltz degli scafisti, 6. Iperconnessi, 7. Chakra, 8. Stelle Marine, 9. Moscerini e Viaggi disorganizzati. Dopo la pubblicazione dell’album, è previsto un instore tour nelle seguenti città: 3 marzo – Milano (ore 18.30, Feltrinelli Piazza Piemonte); 4 marzo – Roma (ore 17.00, Feltrinelli Via Appia Nuova); 5 marzo – Napoli (ore 17.00, Felt rinelli Piazza dei Martiri); 6 marzo – Verona (ore 18.30, Feltrinelli Via IV Spade); 7 marzo – Firenze (ore 18.30, Feltrinelli RED); 8 marzo – Bologna (ore 18.00, Feltrinelli Piazza Raveganana); 9 marzo – Torino (ore 18.30, Feltrinelli Stazione Porta Nuova).

E dopo i firmacopie per Le Luci Della Centrale Elettrica è già tempo di live con una serie di concerti organizzati da Godzillamarket, al via il 16 marzo per concludersi il 28 aprile. Queste le date: 16 marzo – Fontanafredda (PN), Astro Club; 17 marzo – Cesena, Vidia; 23 marzo – Torino, Hiroshima Mon Amour; 24 marzo – Roncade (TV), New Age; 31 marzo – Napoli, Duel Beat; 7 aprile – Roma, Atlantico; 8 aprile – Senigallia (AN), Mamamia; 13 aprile – Milano, Alcatraz; 15 aprile – Perugia, Urban; 16 aprile – Grottammare (AP), Container; 17 aprile – Molfetta, Eremo Club; 21 aprile – Bologna, Estragon; 23 aprile – Genova, Supernova; 27 aprile – Trento, Sanbapolis; 28 aprile – Firenze, Obihall. Info e aggiornamenti sul sito ufficiale www.leluci.org e sulla pagina Facebook ufficiale.