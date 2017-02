Samuel: il brano ‘La luna piena’ da ‘Il codice della bellezza’ nella colonna sonora del nuovo film di Veltroni

Dopo tre singoli di successo – La risposta, Rabbia e il brano sanremese Vedrai – esce finalmente venerdì 24 febbraio il primo album solista di Samuel, Il codice della bellezza (Sony Music). Il progetto (qui la presentazione video) contiene dodici tracce tra le quali un duetto e ben cinque brani firmati da Lorenzo Jovanotti con cui l’artista dei Subsonica ha trovato una sintonia che va oltre la collaborazione artistica.

Nata da uno scambio epistolare, l’amicizia tra i due artisti è stata ben più che un’occasione di confronto musicale: «Lorenzo Jovanotti è diventato una sorta di fratello maggiore musicale. – rivela Samuel – Quella di Lorenzo si chiama “passione” ed è proprio quella che lo ha reso Jovanotti, un artista ispirato una persona a cui non puoi non voler bene». A far incontrare le due penne italiane è stato Michele Canova Iorfida che ha curato la produzione dell’album, registrato tra New York e Los Angeles.

Proprio uno dei pezzi di Jova, La luna piena, è stato scelto per la colonna sonora del nuovo lungometraggio di Walter Veltroni, atteso nelle sale a maggio in concomitanza con gli appuntamenti live de Il codice della bellezza organizzate da BPM. Si parte da Torino (Hiroshima Mon Amour), sold out sia l’11 sia il 12 maggio per poi toccare l’Alcatraz di Milano il 18 maggio e chiudere i Postepay Sound Rock in Roma con uno speciale evento il 27 giugno.

Di seguito la tracklist dell’album di Samuel : 1. La risposta, 2. Vedrai, 3. Rabbia, 4. Il treno, 5. Più di tutto, 6. La statua della mia libertà, 7. Qualcosa, 8. Come una cenerentola, 9. Voleva un’anima ft. Lorenzo Jovanotti Cherubini, 10. La luna piena, 11. Passaggio ad un’amica, 12. Il codice della bellezza. Da venerdì 24 febbraio, il sito www.samuelromano.it/ilcodice è possibile tradurre il proprio nome secondo il codice della bellezza. Qual è il vostro?