Il brano ‘Abbi cura di te’ di Maldestro nella colonna sonora di ‘Beata Ignoranza’. Album dal 24 marzo

Lo abbiamo conosciuto e ascoltato sul palco del Festival di Sanremo con Canzone per Federica e già la Nuova Proposta Maldestro sbarca al cinema. La sua Abbi cura di te, infatti, è stata scelta per far parte della colonna sonora del film di Massimiliano Bruno Beata Ignoranza, nelle sale italiane dal 23 febbraio con protagonisti Alessandro Gassman e Marco Giallini.

Ed già (quasi) pronto anche il nuovo album di Maldestro, dal titolo I muri di Berlino (Arealive/Warner Music, la cui pubblicazione è attesa per il prossimo 24 marzo ma è disponibile in preorder su Amazon da venerdì 24 febbraio. Dallo stesso giorno è acquistabile anche il vinile 45 giri in edizione limitata di Canzone per Federica, brano che a fine kermesse, è risultato super premiato. A Maldestro, infatti, sono andati il Premio Lunezia, il Premio Enzo Jannacci, il Premio AssoMusica e il premio per il Miglior Videoclip conferito dalla Regione Basilicata.