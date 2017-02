Doppio sold out milanese per Sfera Ebbasta, sul palco dei Magazzini Generali il 3 e 4 marzo

Dopo aver girato l’Italia intera collezionando sold out da Nord a Sud, il rapper Sfera Ebbasta arriva a Milano per un doppio live – sold out – in scena ai Magazzini Generali venerdì 3 e sabato 4 marzo. La doppietta meneghina chiude il fortunato Sfera Ebbasta tour che ha consacrato l’artista tra i migliori nomi della sena Trap italiana. Dopo una serie di brani diventati inni di un’intera generazione, il giovane ha firmato con Universal/Def Jam e dallo scorso dicembre è disponibile anche il cofanetto Sfera Ebbasta – Special Box contenente l’album omonimo e, per la prima volta in formato fisico, lo street album XDVR in versione reloaded.

«La dimensione live è quella che preferisco – dichiara Sfera Ebbasta – mi permette di entrare in contato diretto con il mio pubblico. Con il supporto dell’organizzazione diretta da Thaurus Live abbiamo in riservo tante sorprese e special guest che sul palco dei Magazzini si alterneranno sul palco, insieme a me e al producer Charlie Charles, dando vita ad un vero e proprio show».

Il concerto milanese si preannuncia degna chiusura di un lungo tour carico di effetti speciali sulle note dei maggiori successi di Sfera Ebbasta, da Visiera becco a Notti, da Panette a Figli di Papà, BRNBQ, Brutti Sogni e Ciny, la canzone-inno alle proprie origini dedicata alla città natale da cui tutto è iniziato.