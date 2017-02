‘Anime di carta’: Michele Bravi toglie la maschera e afferra la vita. «Ogni canzone racconta una storia»

Michele Bravi è stata la vera rivelazione di questo Sanremo 2017. Salito sul palco con un misto di emozione quasi incredula e la consapevolezza di avercela fatta, il giovane artista ha incantato tutti fin dalla prima performance con la sua Il diario degli errori. Durante la canzone più volte mi sono guardata attorno per leggere le espressioni dei giornalisti in sala e ciò che vi vedevo era un silenzioso incoraggiamento e tanto sollievo, per la serie: “finalmente Michele, avanti così”.

Se alla vigilia del festival gli avevo detto che quel palco se lo meritava forse più di altri, dopo i giorni della kermesse quella prima convinzione ne è uscita rafforzata; al di là del quarto posto, senza falsa modestia, è lo stesso Michele a dirmi che «sì, beh, a Sanremo abbiamo fatto un po’ di rumore». E Bravi ha preso in mano la propria vita, personale e artistica, decidendo quale curva prendere, dalla scelta di esporsi sul web a un album maturo, passando per il filtro protettivo e ribelle dell’inglese in I Hate Music.

Ora che la musica non la detesta più – ma per la verità era solo odio nato da troppo amore -, Michele non ha più bisogno di nascondersi; maturità, dubbi, crescita ed emozioni si alternano nel nuovo progetto Anime di carta, fuori dal 24 febbraio (Show Reel / Universal Music). Nell’album tredici canzoni che vedono lo stesso artista umbro cimentarsi nella scrittura, al fianco di penne prestigiose come quelle di Federica Abbate, Giuseppe Anastasi, Cheope, Niccolò Contessa, Antonio Di Martino e Alessandro Raina.

Insieme al produttore Francesco Catitti, l’album è il sunto di tre anni di lavoro, in cui musicalmene gli archi hanno incontrato l’elettropop e la scrittura moderna si veste di cantautorato. Così, Il diario degli errori cambia in parte forma, divenendo «solo il primo capitolo di un intero percorso che sta dietro un disco», come dice Bravi, che racconta introspettivamente cosa significa avere vent’anni oggi. E se il primo singolo ha esordito nella Top5 della Top of The Music FIMI e di Spotify Italia, attestandosi fra le tracce più scaricate d’Italia su iTunes trainando al primo posto anche il pre-order di Anime di carta non può che significare che il ragazzo ha colto nel segno.

Valigia in mano, Bravi si prepara a calcare due palchi importanti in occasione di altrettante anteprime dell’Anime di Carta Tour, il 20 maggio al Fabrique di Milano e il 21 al Viper Theatre di Firenze. Ma prima ancora il viaggio parte con un lungo instore tour durante il quale Michele incontra i fan e in alcune location regala piccoli live acustici. Questo il calendario: FEBBRAIO 24 febbraio – Napoli h. 14:30 Mondadori (Piazza Vanvitelli 10) e Marcianise h. 18:30 C.C. Campania (+ live acustico); 25 febbraio – Latina h. 14:30 Feltrinelli (Via Diaz 10) e h. 18:30 Roma Discoteca laziale (Via Giolitti 263); 26 febbraio – Milano h. 16:30 Mondadori Duomo; 27 febbraio – Padova h. 14:30 Mondadori (Piazza Insurrezione 3) e h. 18:00 Marghera C.C. Nave De Vero; 28 febbraio – Firenze h. 14:00 Galleria del disco (Sottopassaggio stazione S.M.N) e Lucca h. 18:00 Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone 22).

MARZO 1 marzo – Genova, h. 14:30 Feltrinelli (Via Ceccardi) e h. 18:00 Torino Feltrinelli (Stazione Porta Nuova); 2 marzo – Cagliari h. 16:00 Feltrinelli (Via Paoli 19); 3 marzo – Catania h. 17:30 C.C. I Portali (+ live acustico); 4 marzo – Castrofilippo (AG) h. 17:30 C.C. Le Vigne (+ live acustico); 5 marzo – Palermo h. 16:00 Mondadori (Via Ruggero Settimo 16); 6 marzo – Lecce h. 14:00 Feltrinelli (Via Templari 9) e Grottaglie (TA) h. 18:00 Mondadori (Viale Matteotti 35); 7 marzo – Bari h. 14:00 Feltrinelli (Via Melo 119) e h. 18:00 Foggia Mondadori (Via Oberdan 9); 8 marzo – Savignano sul Rubicone h. 18:00 C.C. Romagna (Mediaworld); 9 marzo – Bologna h. 14:30 Feltrinelli (Piazza Ravegnana 1) e h. 18:00 Reggio Emilia h. 18:00 C.C. I Petali (Mediaworld); 12 marzo – Conegliano (TV) h. 17:30 C.C. Conè (+ live acustico); 18 marzo – Formia (LT) h. 17:30 C.C. Itaca (+ live acustico); 19 marzo – Perugia h. 17:30 C.C. Collestrada (+ live acustico).