‘A casa tutto bene Tour’: al via da Udine (con otto sold out e due raddoppi) il viaggio nei club di Brunori Sas

Parte da Udine l’A casa tutto bene Tour di Brunori Sas che torna sul palco a due anni dai precedenti live e porta dal vivo il nuovo progetto discografico dell’artista con il proposito di regalare uno show inedito. «L’idea è, da una parte, di rendere il disco per come l’abbiamo suonato perché amo e rispetto la produzione e il suono di questo lavoro, dall’altra, di restituire un certo tipo di energia che è propria e si adatta perfettamente all’atmosfera del club», dichiara Brunori.

Forte di otto date sold out in prevendita, due raddoppi e un allestimento luci a cura di Francesco Trambaioli, il nuovo live alterna momenti di puro divertimento a spazi di maggiore riflessione. On stage con il cantautore la sua storica band composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni), Lucia Sagretti (violino).

Il calendario aggiornato dell’A casa tutto bene Tour (Picicca): 24 febbraio (DATA ZERO SOLD OUT) – Udine, PalaMostre; 25 (SOLD OUT) e 26 febbraio – Bologna, Estragon; 2 marzo (SOLD OUT) – Milano, Alcatraz; 9 marzo – Treviso, New Age; 9 marzo (SOLD OUT) – Torino, Teatro Concordia; 16 marzo – Cesena, Teatro Verdi; 17 marzo (SOLD OUT) – Firenze, Obihall; 18 marzo – Napoli, Casa della Musica; 24 marzo – Grottammare (AP), Container; 25 marzo – Perugia, Afterlife; 29 e 30 marzo (SOLD OUT) – Cosenza, Teatro Rendano; 31 marzo – Bari, Demodè; 1 aprile (SOLD OUT) – Roma, Atlantico; 6 aprile – Palermo, Teatro Santa Cecilia; 8 aprile – Catania, MA; 24 aprile – Genova, Supernova Festival.