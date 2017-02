Nuove date live in Italia per Rag ‘N’ Bone Man, che annuncia il calendario estivo 2017. Prevendite

Era atteso sul palco del Teatro Ariston con la sua Human ma un problema di salute lo ha costretto lontano dal festival. Rag ‘N’ Bone Man ha così trovato un modo per farsi “perdonare” dal pubblico italiano: annunciare nuove date live nella Penisola per la prossima stagione estiva. Il vincitore del Brit’s Critics Choice Award 2017 sarà infatti on stage non solo il 30 marzo ai Magazzini Generali (Biglietto: 18 € + d.p.) ma in ben quattro città tra i mesi di giugno e luglio.

Questo il calendario italiano: 16 giugno – Verona, Teatro Romano / Rumors Festival; 19 giugno – Ancona, Mole Vanvitelliana / Spilla; 20 giugno – Roma, Ex Dogana / Just Music Festival; 11 luglio – Lucca, Piazza Napoleone / Lucca Summer Festival (con LP). Le prevendite per le date di Verona, Ancona e Roma sono disponibili su TicketOne e GeTicket dalle ore 11 di venerdì 24 febbraio, mentre i biglietti per Lucca sono già acquistabili sui siti TicketOne e Lucca Summer Festival

Trainato dal singolo di successo Human – in vetta alle charts e con un videoclip da oltre 151 milioni di views -, l’artista di Uckfield cresciuto a pane e musica ha pubblicato il 10 febbraio il suo primo album (Columbia Records / Best Laid Plans). Debutto al primo posto e 117mila copie dopo, il disco si è subito aggiudicato il primato di album d’esordio più venduto nella prima settimana in UK degli ultimi 5 anni e di album più venduto in una sola settimana da oltre un anno. Partenza più che promettente per il rosso Rory Graham.