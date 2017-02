La star latina Prince Royce pubblica ‘Five’. Nell’album collaborazioni con Shakira, Chris Brown e Gente de Zona

Anticipato dai singoli Culpa Al Corazón, La Carretera e Moneda, venerdì 24 febbraio esce Five, il nuovo album della superstar latina Prince Royce. Artista da 2 miliardi di stream in rete e oltre 33 milioni di followers solo su Facebook, il re della bachata torna con il quinto progetto discografico contenente nella versione Deluxe diciotto brani originali scritti o co-scritti da Prince Royce e prodotti da lui stesso insieme a D’Lesly “Dice” Lora.

Come svelato dalla star tramite un video live sui social preceduto da una serie di indizi, Five regala collaborazioni importanti come quelle con Shakira, SpiffTV & Chris Brown, Zendaya, Gente de Zona & Arturo Sandoval e Gerardo Ortiz.

Di seguito la tracklist completa (Deluxe): 1. No Te Olvides, 2. Culpa al Corazón, 3. Dilema, 4. La Carretera, 5. Ganas Locas (feat. Farruko), 5. Deja Vu (with Shakira), 6. Asalto, 7. Just As I Am (with SpiffTV & Chris Brown), 8. Amor Prohibido, 9. Moneda (feat. Gerardo Ortíz), 10. X (feat. Zendaya), 11. Tumbao (feat. Gente de Zona & Arturo Sandoval), 12. Te Necesito, 13. Cuchi Cuchi, 14. Aquel Idiota, 15. Libérame, 16. Mírame, 17. No Creo en el Amor.