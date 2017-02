‘In alto la testa’: Dj Mitch mobilita il popolo sanremese per un flash mob solidale

Perché Sanremo è Sanremo. Eh già, e la città in pieno clima festivaliero si è fatta sentire mobilitandosi per Dj Mitch e del suo flash mob solidale. Ai microfoni di Radio 103, il dj ha raccontato il progetto In alto la testa raccogliendo il sostegno di centinaia di persone che si sono date appuntamento sotto gli studi dell’emittente. Il singolo da cui scaturisce l’iniziativa è prodotto dall’Associazione Nazionale Italiana Cantanti ed è nato per dare un contributo alle popolazioni colpite dal recente sisma nel Centro Italia; ogni introito, infatti, è stato sarà interamente devoluto a una serie di progetti di ricostruzione.

Ma ecco che cosa è successo in quel di Sanremo. Dopo l’intervista a Dj Mitch, via libera all’evento annunciato in rete: al ritmo del brano In alto la testa, bambini e adulti si sono scatenati non solo nel ballo ma anche nel tentativo di agguantare i cappelli Conte of Florence che il dj di Radio 105 ha distribuito dalla terrazza di una Piazza Colombo congestionata. Così, le vie della città dei fiori si sono riempite dei colori del brand con uno scopo benefico. Anche la moda, oltre la musica, può unire.