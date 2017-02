Federico Russo conduce ‘Hidden Singer Italia’: protagonisti D’Alessio, J-Ax, Bertè, Nannini, Nek e Arisa

Al via giovedì 23 febbraio alle 21:15 in esclusiva sul canale Nove il programma prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia Hidden Singer Italia. A condurre lo show che racconta vita e carriera di sei star della musica italiana è Federico Russo che nel corso delle puntate incontra Gigi D’Alessio (23 febbraio), J-Ax (2 marzo), Loredana Bertè (9 marzo), Gianna Nannini (16 marzo), Nek (23 marzo) e Arisa (30 marzo).

Al centro della chiacchierata, il rapporto degli artisti con i propri fan, per dare vita a una vera e propria festa tra musica, aneddoti, ricordi, giochi e sorprese speciali ed emozionanti. Si parte con D’Alessio, reduce dalla partecipazione al 67° Festival Di Sanremo con i suoi 25 anni di carriera. A fargli compagnia sono attesi anche alcuni amici, tra i quali Rossella Brescia, Biagio Izzo e il Maestro Adriano Pennino.

L’idolo della musica napoletana – e non solo – si mette in gioco simpaticamente, coinvolgendo il pubblico in una “sfida al buio” nella quale i fan devono riconoscere la sua voce dell’artista in mezzo a quella di alcuni imitatori. Perché il vero fan non si lascia ingannare. Chi saprà riconoscere il “Gigi D’Alessio originale”?