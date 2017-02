‘Straniero’: dal 24 febbraio il primo album ufficiale di Davide Shorty, fuori il primo singolo. Date instore

Si intitola Straniero ed esce venerdì 24 febbraio per Macro Beats su distribuzione A1 Entertainment il primo album ufficiale di Davide Shorty, che ha anticipato la release scegliendo come primo singolo la traccia Nessuno mi sente. Dai suoni internazionali tra pop, black e cantautorato Anni Duemila, il brano è una riflessione sul senso di solitudine e alienazione della società contemporanea ed è accompagnato da un video ambientato a Londra per la regia di Tom Ewbank.

Davide ha composto e prodotto insieme a Claudio Guarcello e ad Alessandro La Barbera tutte le canzoni di Straniero, una condizione – oltre che titolo del progetto – vissuta in prima persona. «Sono un fiero cittadino del mondo, dedito alla ricerca e alla celebrazione della diversità in quanto chiave della bellezza degli esseri umani. – racconta Shorty – Mi sono sentito per assurdo straniero nel mio paese, e adesso lo sono di fatto in una città come Londra che però mi ha dato la possibilità di crescere a contatto con una dimensione multiculturale. Come diceva Nina Simone, gli artisti hanno il dovere di rispecchiare i tempi che vivono, ed è proprio questo il mio obiettivo»

In Straniero il cantautore raccoglie tutte le influenze musicali che lo hanno maggiormente segnato, dall‘hip hop alla black music, dal funk e al jazz fino alla scuola italiana. E nell’album si segnalano collaborazioni eccellenti con Daniele Silvestri e la sua band, ThrowBack, il rapper Tormento e Johnny Marsiglia.

Di seguito la tracklist del disco: 1. Terra, 2. Sentirò, 3. Fare a meno (ft. Tormento), 4. Ci Amo, 5. Plastica, 6. Fenomeno (ft. Daniele Silvestri), 7. Nessuno mi sente, 8. Tutto scorre/Good Times (ft. ThrowBack), 9. Se solo ti lasciassi andare, 10. Viaggio breve, 11. Dentro te (ft. Johnny Marsiglia). Oltre al pre-order iTunes a un prezzo speciale con il download immediato di due brani, Straniero è preordinabile in formato Cd e Vinile autografati su www.musicfirst.it.

Dal 24 febbraio Davide presenta il progetto in occasione di una serie di date negli store secondo il seguente calendario: 24 febbraio – Milano, Mondadori Via Marghera 28 h.18:00; 25 febbraio – Palermo, Feltrinelli Via Cavour 133 h. 18:00; 26 febbraio – Firenze, Galleria del disco P.zza della Stazione 14 h. 15:30; 27 febbraio – Roma, Discoteca laziale Via Mamiani 62 h. 16:00.