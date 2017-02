Primavera di live nei club per i Finley che annunciano un nuovo tour con Barley Arts. Le prime date

Dopo i live per i dieci anni del gruppo, i Finley ripartono con un nuovo capitolo della loro carriera e si preparano a un lungo tour primaverile in collaborazione con Barley Arts. Pedro (voce), Ka (chitarra), Dani (batteria) e Ivan (basso) si sono conosciuti sui banchi di un liceo nel milanese e dall’album d’esordio nel 2002 hanno venduto oltre 160mila copie. Attivi anche in radio, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss prima e su quelle di Radio Monte Carlo poi, i quattro musicisti hanno all’attivo esperienze nel campo della musica, radio, tv e promettono sorprese live.

Ecco i primi appuntamenti confermati: 8 aprile – Fontaneto d’Agogna (NO), Phenomenon / Biglietto: € 12 + d.p.; 14 aprile – Fermo, Heartz Club; 15 aprile – Pinarella di Cervia (RA), Rock Planet / Biglietto: € 15 + d.p.; 22 aprile – Brescia, Latteria Molloy / Biglietto: € 12 + d.p.; 29 aprile – Bacoli (NA), Goodfellas / Biglietto: € 13 + d.p.; 6 maggio – Parma, Campus Industry / Biglietto: € 12 + d.p.; 13 maggio – Padova, Parco della Musica / Biglietto: € 10 + d.p.. I biglietti per i concerti sono disponibili sul circuito ufficiale TicketOne (sito e punti vendita) da mercoledì 22 febbraio.