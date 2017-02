Nuove date live nei festival estivi per Marracash e Guè Pequeno. Calendario e prevendite

Inarrestabili. Periodo di successi live per Marracash e Guè Pequeno che, sulla scia del riscontro caloroso per i concerti in corso, annunciano nuove date estive nei migliori festival italiani. Così, dopo i tre sold out messi a segno all’Alcatraz di Milano, la coppia artistica del rap affonda il colpo inferto con Santeria Live prolungando il calendario.

Ecco gli appuntamenti estivi confermati (F&P Group): 13 luglio – Roma, Postepay Sound Rock in Roma; 14 luglio – Milano, Carroponte; 27 luglio – Soverato (CZ), Summer Arena; 29 luglio – Gallipoli (LE), SottoSopra Fest Parco Gondar. I biglietti sono in prevendita tramite il circuito TicketOne da martedì 21 febbraio.