‘Magnàmose tutto’: Il Bagaglino torna in tv con Valeria Marini e Pamela Prati, speciale su Canale 5

Accolto con affetto dal pubblico romano e non solo, lo spettacolo teatrale Magnàmose tutto di Pier Francesco Pingitore ha riportato al bagaglino due primedonne come Valeria Marini e Pamela Prati e ha registrato record di incassi al botteghino. Così, anche Canale 5 ha deciso di festeggiare i 30 anni televisivi dello storico Il Bagaglino con uno speciale in onda su Canale 5 in seconda serata domenica 26 febbraio.

Le protagoniste insieme alla compagnia del Salone Margherita sono anche ospiti di una puntata ad hoc di Matrix Chiambretti venerdì 24 febbraio; durante la serata vengono ripercorse le tappe principali dello spettacolo che ha segnato il costume del nostro paese.

Tra satira politica, siparietti comici e intrattenimento, lo show del Bagaglino ha sempre diviso l’Italia portando in scena i vizi di un’intera società. Star e starlette si sono alternate sul palco ma a rappresentare l’anima dello spettacolo sono la bionda Marini e la mora Prati impegnate in coreografie e ammiccanti performance dal vivo. Negli Anni Ottanta come oggi.