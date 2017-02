Il pop rarefatto di David Boriani nel suo primo EP ‘Becker’: «È il mio senso di non appartenenza»

Fin dalla prima nota, dopo aver cliccato play, l’EP Becker di David Boriani regala un suono che si diffonde con una nota velata di melancolia, e trascorre in un continuo rimbalzo tra presente e ricordo. Riflessività, introspezione, memoria e sentimenti sono letti attraverso una lente di rarefatta percezione del sé che è la medesima per cui il cantautore afferma che «“Becker” rappresenta bene quella che è la mia vera identità. Un’identità che esprime però un senso di “non appartenenza”. Piccoli batticuori quotidiani. È solo pop».

Pubblicato e distribuito da Giungla Dischi, questo EP segna il debutto discografico dell’artista romano con la produzione di Daniele Sinigallia. Il racconto musicale che si scioglie nelle sei tracce è una storia coerente nel mood e nei temi, con l’attenzione a vicende comuni capaci di diventare piccoli ritratti in cui riconoscere un gesto, uno sguardo, una parola. Difficile inquadrare il tempo come scorrimento lineare quando presente, passato e – forse – anche futuro si riflettono nello stesso specchio.

Lontano da cervellotiche rime, Boriani sciorina versi di una quotidianità personale e insieme condivisa, sospendendo giudizi e morale. Intangibili quanto palpabili, i pensieri si rincorrono con il loro peso emotivo, per far emergere difetti, sbagli, conquiste, cadute e consapevolezze che «vengono alla luce in quel preciso istante». All’insegna di una malinconia che, però, non conosce il rimpianto.

Di seguito la tracklist di Becker: 1. è Francesca, 2. Oggi, 3. Il Bagno Inglese, 4. Vera, 5. Julienne Juliette, 6. Passaggio a livello (cover di Enzo Jannacci). CREDITI: Testi e musica David Boriani; David Boriani voce e chitarra; Giuseppe Levanto piano, tastiere, fender rhodes; Luca Lepore basso; Ivo Parlati batteria; Pietro Paroletti chitarra, suoni; Daniele Sinigallia chitarra elettrica in Julienne Juliette e Maurizio Loffredo pedal steel in è Francesca e Vera.