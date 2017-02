‘Eclipse’: sabato 25 febbraio Shade, Axos, Blasterz e Kharfi special live guest ai Magazzini Generali

Sabato 25 febbraio ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 in Milano va in scena Eclipse, live event che combina Hip Hop e Dance Edm per uno spettacolo a 360 gradi che vede la presenza di quattro special guest. I primi artisti vengono dal mondo rap e sono i giovani Shade e Axos, tra i protagonisti più apprezzati della scena musicale italiana grazie ai recenti progetti di successo. Ma ad animare la notte è atteso anche Blasterz, pronto a far scatenare la platea con un dj set d’eccezione studiato per la serata.

Alla consolle insieme al dj e producer italiano ci sarà anche il collega ventenne Kharfi, all’anagrafe Davide Kharfi, tra i più promettenti esponenti della realtà bass/edm oltre che autore della hit Hei Bae. I biglietti per assistere allo show sono disponibili in prevendita o acquistabili direttamente in loco (Apertura porte ore 22:00 / Ingresso in prevendita: 15 € inclusa una consumazione – Ingresso in cassa: 15 € senza consumazione).