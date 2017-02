Dopo il palco di Sanremo, Lele si prepara a tre anteprime live in primavera per il suo ‘Costruire 2.0’

È iniziata l’onda positiva post-Sanremo e, dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte, Lele si prepara a regalare per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album Costruire 2.0 in occasione di tre speciali date live. L’anteprima del tour va in scena il 3 maggio al Duel Beat di Napoli, il 4 maggio al Lanificio 159 di Roma e il 7 maggio alla Salumeria della Musica di Milano. I biglietti per gli show (produzione di Massimo Levantini per Live Nation) sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Intanto il giovane talento si gode il successo del suo album e del brano che ha portato alla kermesse ligure, Ora Mai, in rotazione radiofonica con buoni riscontri. E l’affetto del pubblico diventa tangibile agli affollati appuntamenti instore che continuano secondo il seguente calendario: 22 febbraio – Milano (ore 15.30 c/o Mondadori Megastore di Piazza Duomo); 23 febbraio – Marcon (VE) (ore 17.00 c/o C.C. Valecenter); 24 febbraio – Nola (NA) (ore 18.30 c/o Mondadori Megastore del C.C. Vulcano Buono); 25 febbraio – Rende (CS) (ore 17.30 c/o Media World del C.C. Metropolis).