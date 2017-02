Dal 24 marzo Marina Rei sui palchi italiani in set acustico. Il calendario dell’‘Unplugged Tour 2017’

Dopo il fortunato tour del 2016, Marina Rei torna on stage e sceglie di esibirsi in un inedito set acustico per far assaporare al pubblico il suo sound nella maniera più coinvolgente. Parte, dunque, il 24 marzo da Salerno l’Unplugged Tour 2017 che vede l’eclettica artista alternarsi tra chitarra, batteria e pianoforte accompagnata da Mattia Boschi al violoncello. I nuovi live sono l’occasione per dare nuova vita ai successi di un’intera carriera in un progetto unico nel suo genere.

Ecco le date dell’Unplugged Tour 2017 di Marina Rei: 24 marzo – Salerno, Modo; 6 aprile – Roma, Auditorium Parco della Musica; 7 aprile – Milano, Blue Note; 22 aprile – Castrovillari (CS), Teatro Sybaris; 23 aprile – Bari, Eremo; 26 e 27 aprile – Bologna, Bravo; 28 aprile – Parma, Wopa.