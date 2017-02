Zara Larsson: dal 17 marzo l’album ‘So Good’ poi il tour con i Clean Bandit. E arriva il Triplo Platino

Giornata di news per la nuova stella del pop mondiale Zara Larsson che il 17 marzo pubblica il nuovo album So Good (Epic Records/Ten’s) e si prepara anche a tornare on stage insieme ai Clean Bandit. Al via il prossimo 31 marzo, il tour negli USA e Canada porterà la svedese a calcare ambiti palchi oltreoceano permettendole di realizzare una delle sue ambizioni: «Il mio sogno è stare di fronte a 25mila persone in un palazzetto sold-out e sapere che ognuno uscirà con un mio ricordo. Questo è davvero meraviglioso».

La Larsson è nota al grande pubblico europeo – e non solo – grazie alla hit del 2015 Lush Life, che è appena stata certificata da FIMI/Gfk Triplo Disco di Platino per le oltre 150mila copie in Italia (week 07/2017). Ma nella sua discografia la diciannovenne vanta una serie di successi inanellati in pochi anni di carriera, dal Doppio Platino Never Forget You con MNEK) e ai singoli multi-platino Uncover, Carry You Home e Rooftop.

In costante ascesa dal 2014, Zara ha collaborato con artisti del calibro di Tinie Tempah (in Girls Like) e David Guetta (in This One’s for You, inno ufficiale di Euro UEFA 2016. Ad aprire il nuovo album è la title-track So Good in duetto con Ty Dolla $ign, il cui videoclip online dal 3 febbraio scorso conta in due settimane oltre 8 milioni e mezzo di views. E se questo è solo l’anticipo del progetto in arrivo, la Larsson parte bene. Eccome.