The xx: dopo la performance a ‘Che tempo che fa’, la band annuncia due nuovi live in Italia per l’estate

Hanno fatto scatenare lo studio di Fabio Fazio con una super performance a Che tempo che fa e sono sul palco del Mediolanum Forum lunedì 20 febbraio, ma The xx non si accontentano. La band, infatti, regala nuovi live al pubblico italiano annunciando due date per l’estate 2017, l’8 luglio al Firenze Summer Festival e il 10 luglio al Postepay Sound Rock in Roma. I concerti in calendario portano dal vivo il recente progetto I See You, terzo album di inediti del gruppo che lo ha pubblicato il 13 gennaio 2017 debuttando in vetta alle classifiche in sette paesi.

I biglietti per la data di Firenze sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 22 febbraio su iovado.club e My Live Nation, mentre quelli per la data di Roma sono acquistabili su Postepaysound.it sempre dalle 11.00 del 22 febbraio; le prevendite generali aprono alle ore 11.00 di venerdì 24 febbraio su TicketOne e alle ore 11.00 di sabato 25 febbraio in tutti i punti vendita TicketOne autorizzati.

Info 8 luglio 2017 FIRENZE / FIRENZE SUMMER FESTIVAL – VISARNO ARENA, PARCO DELLE CASCINE: Biglietti Parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita / Tribuna non numerata: € 40,00 + diritti di prevendita – Apertura porte: ore 19.00 / Inizio show: ore 21.00; 10 luglio 2017 ROMA POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA – IPPODROMO DELLE CAPANNELLE: Biglietti Parterre posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita – Apertura porte: ore 18.30 / Inizio show: ore 21.30. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.