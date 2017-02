‘Sleep No More’: Genova accoglie Jack Savoretti con un sold out, ultimi biglietti per il live di Milano

Jack Savoretti chiama e la sua Genova risponde. La tappa ligure del nuovo tour dell’artista (domenica 26 febbraio al Teatro Carlo Felice) è, infatti, ufficialmente sold out mentre sono agli sgoccioli i biglietti per Milano (venerdì 24 febbraio al Fabrique). Il live è l’occasione per presentare on stage il recente progetto Sleep No More, pubblicato il 28 ottobre 2016 e anticipato in radio dal fortunato singolo When We Were Lovers.



Ad aprire i concerti italiani è il cantautore folk pop The Leading Guy, il cui disco di debutto Memorandum si è conquistato l’apprezzamento di pubblico e critica guadagnandosi anche la Top50 dei migliori album 2015. Gli ultimi biglietti sono disponibili su TicketOne e presso le rivendite autorizzate secondo le seguenti tipologie: Posto Unico € 26,00 + ddp / Vip Package Posto Unico € 100,00 + 3ddp (N.1 biglietto posto unico, ingresso sound check, incontro artista, pass personalizzato). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.