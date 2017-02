Nuovi sold out per Mannarino, che triplica a Torino, Milano e Bologna. Date aggiornate e biglietti

A poche settimane dal raddoppio, Mannarino è “costretto” a triplicare. A Torino, Milano e Bologna sono, infatti, sold out anche le seconde date dell’Apriti Cielo Tour e si aggiungono, a grande richiesta, tre nuovi appuntamenti: il 14 aprile a Torino, il 18 aprile a Milano e il 19 aprile a Bologna. Con oltre 40mila biglietti venduti, l’artista è tra i più cercati su TicketOne e i suoi concerti sono nella classifica ufficiale dei più venduti del circuito. Oltre alle triplette annunciate, il calendario si arricchisce anche della data zero – il 22 marzo a Rieti – e di due nuovi live (il 21 aprile a Cesenza e il 22 aprile a Riva del Garda).

Di seguito il calendario aggiornato: 22 marzo – Rieti, Palasojourner; 25 e 26 marzo (SOLD OUT) – Roma, Pala Lottomatica; 28 marzo (SOLD OUT), 12 (SOLD OUT) e 19 aprile – Bologna, Estragon; 31 marzo – Firenze, Nelson Mandela Forum; 1 aprile – Padova, Gran Teatro Geox; 3 (SOLD OUT), 4 (SOLD OUT) e 18 aprile – Milano, Fabrique; 6 (SOLD OUT), 13 (SOLD OUT) e 14 aprile – Torino, Teatro della Concordia; 8 aprile – Pescara, PalaSport Giovanni Paolo II; 10 aprile – Napoli, Casa della Musica; 21 aprile – Cesena, Carisport; 22 aprile – Riva del Garda (TN), Palameeting.

I biglietti per le nuove date di Torino, Milano e Bologna sono in vendita da martedì 21 febbraio alle ore 10 online su TicketOne (www.ticketone.it) e da venerdì 24 febbraio ore 10 nei punti vendita autorizzati. Per i disoccupati e i bambini di età inferiore ai 10 anni è disponibile in tutti i punti vendita TicketOne da lunedì 23 gennaio un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di €10,00 (+ d. d. p.). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.