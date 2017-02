‘Noblesse Oblige’: dal 17 marzo Ruggeri & Co. in tour. E il 24 febbraio esce in radio ‘My My Generation’

Atteso per il prossimo 10 marzo, il nuovo album dei Decibel Noblesse Oblige diventa un tour nei teatri al via il 17 marzo mentre il 24 febbraio sbarca nelle radio il primo singolo, My My Generation. Il progetto dei tre ex liceali appassionati di punk e rock Anni Settanta, arriva a 40 anni dalla nascita del gruppo e fa rincontrare per la prima volta sul palco Enrico Ruggeri e gli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio.

Queste le date confermate del tour: 17 marzo – Castelleone (CR), Teatro del Viale; 18 marzo – Pomezia (RM), Club Duepuntozero; 25 marzo – Perugia, Teatro Morlacchi; 28 marzo – Torino, Club Le Roi; 29 marzo – Asti, Teatro Palco 19; 8 aprile – Genova,Teatro della Tosse; 10 aprile – Milano, Teatro della Luna; 26 aprile – Bologna, Teatro Il Celebrazioni; 18 maggio – Bergamo, Teatro Creberg; 19 maggio a Nova Gorica, Casinò Perla.