Fiorella Mannoia ‘Combattente’ in tour anche per l’estate. Le nuove date e la chiusura all’Arena di Verona

Rilanciata ulteriormente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2017, la Combattente Fiorella Mannoia annuncia nuove date live per l’estate 2017, dopo una primavera sui palchi dei maggiori teatri d’Italia. A grande richiesta, infatti, l’artista si esibirà anche nel corso della stagione calda nelle arene, piazze e nei festival della penisola con una chiusura in grande stile il 17 settembre all’Arena di Verona per un’imperdibile concerto evento.

Nel corso dei nuovi appuntamenti live, la Mannoia sarà accompagnata dalla sua band per dare vita a intense performance sulle note dell’ultimo album Combattente oltre che dei maggiori successi di una ricca carriera. Ecco il calendario degli appuntamenti live del 2017 di Fiorella Mannoia: “COMBATTENTE IL TOUR” – PRIMAVERA 2017 9 aprile – Cittanova (RC), Teatro R. Gentile; 10 aprile – Crotone, Pala Milone; 12 aprile – Lecce, Teatro Politeama Greco; 13 aprile – Bari, Teatro Team; 18, 19 e 20 aprile – Napoli, Teatro Augusteo; 22 aprile – Genova, Teatro Carlo Felice; 23 aprile – Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli; 2 maggio – Bologna, Europauditorium; 3 maggio – Montecatini (PT), Teatro Verdi.

5 maggio – Mantova, Gran Teatro PalaBam); 6 maggio – Bergamo, Teatro Creberg; 8 maggio – Cremona, Teatro Ponchielli; 9 maggio – Varese, Teatro di Varese; 11 maggio – Parma, Teatro Regio; 13 e 14 maggio – Firenze, Teatro Verdi; 16 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 18 e 19 maggio – Milano, Teatro degli Arcimboldi; 20 maggio – Padova, Gran Teatro Geox; 22 maggio – Torino, Teatro Colosseo; 24 maggio – Trieste, Teatro Rossetti; 26 maggio – Lugano, Pala Congressi; 27 maggio – Bologna, Europauditorium Prevendite aperte su TicketOne e nei punti vendita tradizionali.