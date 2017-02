Tre anteprime live per i Soul System, sul palco di Milano, Roma e Brescia. Prevendite aperte

Da X Factor e Sanremo (al fianco del Big Boy Sergio Sylvestre nella serata delle cover che ha visto un inconveniente tecnico funestare la performance) ad alcuni dei palchi più ambiti d’Italia. I Soul System si preparano, infatti, a tre speciali anteprime live che li vedranno on stage il 5 maggio ai Magazzini Generali di Milano, il 6 maggio all’Orion di Roma e il 7 maggio al Palabanco di Brescia (ore 18).

Leslie, Ziggy, Alberto, Joel e David scaldano le voci per far ballare il pubblico con uno show carico di energia a suon di R&B, hip hop, funk, soul e pop. I biglietti per i tre concerti (produzione Massimo Levantini per Live Nation) sono disponibili in prevendita tramite il circuito TicktOne e i punti vendita autorizzati. Info livenation.it.