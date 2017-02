‘Prisoner’ è il nuovo album di Ryan Adams, nei negozi tradizionali e in digitale. Tracklist

«Ho cominciato a registrare il disco mentre andavo incontro ad un divorzio pubblico», queste le parole con cui Ryan Adams ha introdotto sul Japan Times la genesi del nuovo album. Si intitola Prisoner ed è disponibile da oggi nei negozi tradizionali e in digitale, primo progetto full lenght di inediti dal 2014. E in merito alla nascita del disco, l’artista ha così continuato: «Essere me e trovarsi in questa particolare situazione è stato distruttivo in modo inspiegabile. Così molto lavoro extra mi è servito per stare su e per ricordarmi cosa amavo fare».

Questa la tracklist del disco: 1. Do You Still Love Me?, 2. Prisoner, 2. Doomsday, 3. Haunted House, 4. Shiver and Shake, 5. To Be Without You, 6. Anything I Say to You Now, 7. Breakdown, 8. Outbound Train, 9. Broken Anyway, 10. Tightrope, 11. We Disappear. L’album è stato anticipato dal singolo Do You Still Love Me? di cui è disponibile online il videoclip ufficiale.