La tripletta di Ed Sheeran: nel giorno del suo compleanno esce il nuovo brano ‘How Would You Feel (Paean)’

Hitman del momento, Ed Sheeran sferra il colpo decisivo e nel giorno del suo compleanno pubblica il terzo singolo in poche settimana. Dopo le tracce da record Shape Of You e Castle On The Hill, ecco How Would You Feel (Paean), disponibile negli store digitali e tratto dal attesissimo album ÷ (divide), in uscita il 3 marzo. A firmare il pezzo è lo stesso Ed, che ha curato anche la produzione di questa ballad in cui la fedele chitarra (accanto al piano) la fa da padrona.

Sheeran tenta così di superare se stesso mentre le due precedenti release macinano consensi e primi posti ovunque: Shape Of You si conferma tra i brani più venduti della Top Of The Music FIMI/GFK da 5 settimane ed è record di streaming su Spotify con oltre 53 milioni di ascolti settimanali.

L’artista è ora atteso ai BRIT Awards in programma alla 02 Arena di Londra e si esibirà a sostegno della raccolta fondi Teenage Cancer Trust alla Royal Albert Hall il 28 marzo. Ma i fan italiani aspettano solo due date, il 16 e 17 marzo, quando Ed sarà sul palco del Pala Alpitour di Torino per altrettanti live sold out che danno inizio al tour mondiale 2017.