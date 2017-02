AirPlay Radio: Francesco Gabbani fa pressing a Ed Sheeran. In TopTen Mannoia, Samuel e Giorgia

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 07.2017 (dal 10 al 16 febbraio 2017) che vede Ed Sheeran con Shape Of You resistere in vetta mentre Francesco Gabbani con la sua Occidentali’s Karma fa pressing guadagnando ben 93 posizioni; stabile, invece, al terzo posto Rockabye dei Clean Bandit. Secondo i dati EarOne ai piedi del podio troviamo Tiziano Ferro e Carmen Consoli con Il conforto (stabili) seguiti da Che sia benedetta di Fiorella Mannoia (quinta, +41), Vedrai di Samuel (sesto, +43) e I Feel It Coming di The Weeknd (settimo, -5). Completano la Top Ten Vanità di Giorgia (ottava, -3), Love My Life di Robbie Williams (nono, -3) ed Hell.o di Lenny (decima, -2). Le tre più alte nuove entrate sono: Cloud 9 dei Jamiroquai (posizione 21), Chained to the Rhythm di Katy Perry (posizione 22), Il diario degli errori di Michele Bravi (posizione 25). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].