‘Notte magica – Tributo ai Tre Tenori’: al via ad aprile il tour europeo de Il Volo, tutte le date dei live

Dopo il tour mondiale al via il 4 marzo al Radio City Music Hall di New York, i ragazzi de Il Volo tornano nella loro Italia con la leg europea della tournée 2017 che già segna il primo raddoppio in quel di Roma. Notte magica – Tributo ai Tre Tenori approda nel Vecchio Continente il 21 aprile e vede date confermate in Austria, Svizzera, Belgio, Russia, Germania e UK, dove il trio è atteso sul palco della Royal Albert Hall insieme a Mario Biondi come ospite speciale.

Di seguito il calendario con le prime date confermate in Italia ed Europa: 21 aprile – Vienna, Stadthalle; 24 aprile – Bruxelles, Forest National; 5 maggio – Torino, Pala Alpitour; 6 maggio – Bologna, Unipol Arena; 9 maggio – Milano, Mediolanum Forum; 12 e 13 (NUOVA DATA) maggio – Roma, Pala Lottomatica; 15 maggio – Ancona, Pala Prometeo; 17 maggio – Livorno, Modigliani Forum; 19 e 20 maggio – Verona, Arena; 23 maggio – Londra, Royal Albert Hall; 1, 3 e 4 giugno – Taormina, Teatro Antico; 8 giugno – Malta, MFCC; 10 giugno – Napoli, Arena Flegrea; 15 giugno – Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle; 16 giugno – Hamburg, Mehr! Theater; 18 giugno – Mosca, Crocus Hall

I biglietti per la nuova data di Roma sono disponibili dalle ore 12 di venerdì 17 febbraio su TicketOne e nei punti vendita autorizzati, mentre sono in vendita quelli per le date già annunciate nel resto d’Europa, eccezion fatta per Russia e Germania, le cui vendite partono venerdì e sabato alle ore 12.