L’elettro pop che vince: Katy Perry mette a segno una nuova hit con ‘Chained To The Rhythm’

Katy Perry colpisce ancora. La popstar ha scelto giusto giusto la cerimonia della 59° edizione dei Grammy Awards per presentare dal vivo per la prima volta il nuovo singolo Chained To The Rhythm. Il brano, che la Perry firma insieme a Max Martin, Sia, Ali Payami e Skip Marley, è una miscela di energia e romanticismo per una ballad mid-tempo in cui la dose elettronica rende travolgente il racconto musicale.

E se il nome di Skip non vi suona nuovo non vi state sbagliando: Katy ha scelto di tornare con il featuring d’eccezione insieme al nipote di Bob Marley per anticipare la release del nuovo album su etichetta Capitol Records. Il primo ascolto premia subito l’icona dell’elettropop globale che sa rinnovarsi e insieme rimanere sempre riconoscibile nel mood fresco e moderno.

Con i suoi 125 milioni di tracce vendute nel mondo, 40 milioni di album e oltre 18 miliardi di stream la Perry si fregia del titolo di artista che ha venduto di più in digitale nella storia della musica e i suoi followers sparsi sul pianeta – è anche il personaggio più seguito su Twitter – già scalpitano in attesa del prossimo progetto.