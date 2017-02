Fuori il nuovo singolo dei Linkin Park, ‘Heavy’ ft. Kiiara. Dal 19 maggio l’album ‘One More Light’

I Linkin Park stanno tornando. In attesa del nuovo album One More Light – per la cui uscita bisogna aspettare il 19 maggio – la rock band fa ascoltare il primo estratto, dal titolo Heavy feat. Kiiara. Il brano è disponibile in streaming e download oltre che accompagnato da un lyric video del brano su YouTube. Quello in lavorazione è, ad oggi, il settimo album del gruppo from LA che ha macinato album di platino e diamante oltre a milioni di copie vendute nel mondo.

E per non disattendere le aspettative dei fan, i Linkin Park sorprendono ancora una volta il pubblico: l’appuntamento è, infatti, sulla loro Pagina Facebook per un live esclusivo nella giornata di lancio del singolo; in occasione della diretta alle 21, il gruppo risponde anche ad alcune delle domande arrivate sulla piattaforma. Non mancherà certo la partecipazione degli italiani, che già fremono in attesa del concerto italiano all’I-Days Festival di Monza il 17 giugno.